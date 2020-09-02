مسحة طبية ثامنة تؤكد سلامة لاعبي اتحاد طنجة من “كورونا”

هبة بريس- مكتب طنجة

أفاد بلاغ لفريق اتحاد طنجة اليوم الأربعاء، أن المسحة الطبية الثامنة التي خضع لها جميع اللاعبين والأطر التقنية والطبية والإدارية والصحافية وجميع مستخدمي الفريق أمس الثلاثاء، جاءت سلبية.

وحسب البلاغ، فإن الاختبارات التي توصل به جميع أفراد الفريق كانت سلبية ، وهي المسحة الثامنة من نوعها التي يخضع لها الفريق، وأكدت خلو فارس البوغاز من أية اصابة بكوفيد 19.

ومن المنتظر أن يستانف اتحاد طنجة اجراء المباريات المؤجلة من البطولة الوطنية الاحترافية.

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