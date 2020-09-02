الوكالة الكورية للتعاون الدولي تدعم تعزيز قدرات المؤسسات الصحية بالمغرب

هبة بريس

قررت الوكالة الكورية للتعاون الدولي تقديم دعم لمشروع بعنوان “الاستجابة لجائحة كوفيد-19 بالمغرب (غشت 2020-دجنبر 2020) كان أطلق بهدف مساعدة المؤسسات الصحية، على وجه الخصوص، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وأوضحت الوكالة في بلاغ أن هذا المشروع الذي تم إعداده بشراكة مع منظمة (غلوبل كاير) غير الحكومية، يهدف إلى تعزيز قدرات المؤسسات الصحية من خلال توفير الأدوات الطبية ومعدات الحماية الشخصية لحماية مقدمي الخدمات الصحية ضد وباء كورونا المستجد، وتحسيس الساكنة أيضا بالوباء وتقديم الدعم النفسي للفئات الاجتماعية الهشة.

ويقوم مشروع الاستجابة لـجائحة كورونا، الذي سيتم تنفيذه على مدى 5 أشهر، بين شهري غشت ودجنبر 2020، على إطلاق نظامين للاستجابة والتعقب الرقميينللاستجابة السريعة والمنتظمة لفيروس-كوفيد 19، إضافة إلى نظام رمز الاستجابة السريعة (كا إر) وتطبيق كوفيد للتدقيق الذاتي.

ويعد نظام رمز الاستجابة السريعة ، يبرز البلاغ ، طريقة آمنة ودقيقة لتوفير معلومات حول عدد المخالطين للحالات المؤكدة، مما يشجع على الفحص المبكر دون المس بالحياة الخاصة، فيما يعتبر كوفيد للتدقيق الذاتي تطبيقا للتشخيص الذاتي اسيتم استخدامه من أجل التحقق من الأعراض الفردية (الحمى وآلام الرأس وصعوبات في التنفس..).

وحسب البلاغ، سيتم تنظيم لقاءات افتراضية بين المغرب وكوريا لضمان تبادل الخبرات والمعرفة حول التكنولوجيات الكورية في مكافحة الفيروس التاجي، وشرح تشغيل نظامي رمز الاستجابة السريعة والفحص الذاتي باعتبارهما مشروعا نموذجيا بالمملكة.

ويندرج مشروع الاستجابة لجائحة كوفيد 19 بالمغرب، الذي تم إطلاقه بشراكة بين الوكالة الكورية ومنظمة (غلوبل كاير) ووزارة الصحة المغربية، في إطار التزام وانخراط جمهورية كوريا في مكافحة الوباء.

يذكر أن الوكالة الكورية للتعاون الدولي منظمة حكومية تأسست بهدف تعزيز التعاون الدولي للبلدان الآسيوية مع البلدان الشريكة لها، من خلال تنفيذ برامج التعاون التقني ومشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية والإعانات الحكومية.

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