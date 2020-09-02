أمزازي يدخل على خط لهيب واجبات التأمين الخصوصي
محمد منفلوطي_هبة بريس
في سابقة هي الأولى من نوعها في علاقة وزارة التربية الوطنية بالمدارس الخصوصية فيما يتعلق بالشق المتعلق بالتأمين المدرسي، وجه سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مراسلة عممها على مديرات ومديري وأصحاب مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي شدد من خلالها على إلزامية إطلاع أولياء التلاميذ على بنود عقد التأمين مؤكدا على ضرورة قيامهم بتأمين جميع التلاميذ المتمدرسين عن الحوادث المدرسية التي قد يتعرضون لها داخل مؤسساتهم، أو في الوقت الذي يكونون فيه تحت المراقبة الفعلية للعاملين بها.
وكشفت ذات المراسلة التي توصلت هبة بريس بنسخة منها، عن تفاصيل ضرورة استفادة كل تلميذ من تأمين فردي ساري المفعول طيلة السنة الدراسية يسلم لأب أو ولي الأمر كلا من وصل الأداء يتضمن بشكل واضح المبلغ المؤدى عنه، ونسخة من عقدة التأمين تتضمن بشكل واضح طبيعة الخدمات التي يستفيد منها التلميذ وذلك بعد إنجاز عملية التأمين لدى شركة من الشركات المختصة، وهي الخطوة التي خلفت ارتياحا كبيرا لدى آباء وأمهات وأولياء التلاميذ باعتبارها تكرس لقاعدة الشفافية في العلاقات التي تربطهم بمؤسسات التعليم الخصوصي
هذا حذر سعيد أمـــــزازي المدارس الخصوصية من مغبة عدم تقيدهم بالضوابط المحددة في المراسلة عند إنجاز عملية التأمين والتي ستكون محل تدقيق ومراقبة من قبل الهيآت المكلفة بمراقبة عملها.
6 تعليقات
مدكرة مافيها والو ولم يحدد فيها قيمة التامين بل اكتفى بمنح عقدة التامين ما الفاءدة منها
.و الواجب الشهري !
آش غيفيدنا ايصال التأمين الى كنا غنخلصو 1000 أو 1500 درهم للتلميد. السي أمزازي يلزمك أن تدخل على خط الثمن الباهظ الدي نؤديه على التأمين والدي من المفروض أن لا يفوق 50 درهم للتلميد ماشي 1500 درهم. واش فهمتينا ولا لا
خبر سار وخطوة الى الامام من طرف وزارة التعليم….اصحاب المؤسسات الخصوصية يبررون سلوكهم بعدم وجود مذكرة وزارية بشان التامين…الحمدلله جاءت المذكرة لتحد من السيبة والتسيب الذي يعرف قطاع التعليم الخصوصي…ونشكر هسبريس ان هي قدمت للقراء هذه المذكرة حتى تساعد الاباء…
في الحقيقة أثلج صدري هذا الاتجاه نحو الحكامة تجاه المدارس الخصوصية، وإن جاء متأخرا، أرجو أن يجد هذا القرار يدا من حديد لتنزيله وتفعيل محتواه.
ماعلاقة موضوع المذكرة بالتهاب أسعار التأمين ؟