أمزازي يدخل على خط لهيب واجبات التأمين الخصوصي

محمد منفلوطي_هبة بريس

في سابقة هي الأولى من نوعها في علاقة وزارة التربية الوطنية بالمدارس الخصوصية فيما يتعلق بالشق المتعلق بالتأمين المدرسي، وجه سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مراسلة عممها على مديرات ومديري وأصحاب مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي شدد من خلالها على إلزامية إطلاع أولياء التلاميذ على بنود عقد التأمين مؤكدا على ضرورة قيامهم بتأمين جميع التلاميذ المتمدرسين عن الحوادث المدرسية التي قد يتعرضون لها داخل مؤسساتهم، أو في الوقت الذي يكونون فيه تحت المراقبة الفعلية للعاملين بها.

وكشفت ذات المراسلة التي توصلت هبة بريس بنسخة منها، عن تفاصيل ضرورة استفادة كل تلميذ من تأمين فردي ساري المفعول طيلة السنة الدراسية يسلم لأب أو ولي الأمر كلا من وصل الأداء يتضمن بشكل واضح المبلغ المؤدى عنه، ونسخة من عقدة التأمين تتضمن بشكل واضح طبيعة الخدمات التي يستفيد منها التلميذ وذلك بعد إنجاز عملية التأمين لدى شركة من الشركات المختصة، وهي الخطوة التي خلفت ارتياحا كبيرا لدى آباء وأمهات وأولياء التلاميذ باعتبارها تكرس لقاعدة الشفافية في العلاقات التي تربطهم بمؤسسات التعليم الخصوصي

هذا حذر سعيد أمـــــزازي المدارس الخصوصية من مغبة عدم تقيدهم بالضوابط المحددة في المراسلة عند إنجاز عملية التأمين والتي ستكون محل تدقيق ومراقبة من قبل الهيآت المكلفة بمراقبة عملها.

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