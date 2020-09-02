المغرب في الرتبة ال46 عالميا بعدد إصابات ووفيات كورونا

هبة بريس

استعرض معاذ لمرابط، منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة، الوضع الوبائي للمغرب مقارنة بدول العالم.

وذكر لمرابط في تصريحه الأسبوعي الخاص بالوضعية الوبائية لفيروس كورونا، أن المغرب عرف ازديادا في عدد حالات الإصابة، وبالتالي أصبح يحتل المركز 46 عالميا (زائد 3) وأيضا عدد الوفيات (المركز 46 عالميا بزيادة ثلاثة مراكز)، فيما استقر تصنيف المغرب في المركز 31 من حيث عدد الكشوفات.

أما على الصعيد القاري، يضيف لمرابط، فلم يتغير ترتيب المغرب من حيث عدد حالات الإصابة، إذ ظل في المركز الثالث، فيما زاد بمركز واحد من حيث عدد الوفيات (الرابع إفريقيا)، وظل كذلك الثاني قاريا من حيث عدد الكشوفات.

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