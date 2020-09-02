طقس الأربعاء .. أجواء حارة بعدد من مناطق المملكة

منذ 11 دقيقة
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أن تكون الأجواء حارة نسبيا بكل من الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي للمملكة ومحليا بالسهول، مع تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية كثيفة بالقرب من السواحل وذلك خلال الليل والصباح.

كما سيلاحظ تمرکز سحب ركامية وغير مستقرة شيئا ما فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وأيضا جنوب المنطقة الشرقية، فضلا عن صعود سحب مدارية محلية بأقصى جنوب المملكة مع نزول قطرات مطرية أحيانا رعدية.

وسيكون الطقس مستقرا مع سماء قليلة السحب بباقي جهات المملكة، مع احتمال هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية وبالجنوب الشرقي للبلاد.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية والمنطقة الشرقية، ومن الشرق بمنطقة طنجة، بينما ستهب معتدلة القوة وشمالية عموما بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 25 و 30 درجة بأقصى كل من جنوب وجنوب شرق المملكة، وما بين 20 و25 درجة بمنطقة سوس، وداخل الأقاليم الجنوبية، والسهول الواقعة غرب الأطلس والسايس، وما بين 17 و23 درجة بباقي الجهات.

أما درجات الحرارة العليا، فستتأرجح ما بين 37 و 42 درجة بداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 32 و37 درجة بسهول الرحامنة وتادلة، وهضاب الفوسفاط ووالماس، والسايس، ومنطقة سوس وبالجنوب الشرقي، وما بين 26 و 32 درجة بسهول المحيط الأطلسي، والواجهة المتوسطية وبالهضاب العليا الشرقية، وما بين 22 و27 درجة بالأطلس.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهادئا إلى قليل الهيجان ما بين طنجة والعرائش وسيصبح قليل الهيجان إلى هائج مساء، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي المناطق.

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