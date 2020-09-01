الرشيدية : ضبط 5 إبل محملة ب530 كيلوغرام من المخدرات

هبة بريس – الرشيدية

بالجماعة الترابية سيدي علي بإقليم الرشيدية وبالضبط بالمنطقة المعروفة ب “واد الرملية” بالحدود الجنوبية الشرقية للمملكة، تم مساء فجر اليوم الثلاثاء 01 شتنبر الجاري، ضبط خمسة إبل محملة بحوالي 530 كيلوغرام من مخدر الشيرا كانت معبأة في 22 حزمة .

وحسب مصادر مطلعة ل “هبة بريس” فإن الإبل المحملة بهذه الكمية من مخدر الشيرا تم رصدهما من طرف الوحدات العسكرية المرابطة على الحدود بالمنطقة.

وبمجرد علمها بالخبر انتقلت فرقة من الدرك الملكي التابعة لمركز مرزوكة إلى عين المكان حيث تم حجز الجمال الخمسة مع المخدرات ونقلها الى مرزوكة، وتم فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن المتورطين في هذه القضية، وكذا تحديد ارتباطاتها المحتملة بشبكات التهريب الدولي للمخدرات.

ما رأيك؟ المجموع 7 آراء 0 7