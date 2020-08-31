رحيل أول طبيب أدخل قسطرة القلب الى المغرب

منذ 14 ساعة
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

انتقل إلى جوار ربه، اليوم الاثنين 31 غشت الجاري ، الدكتور عبد المجيد بوزوبع، أول طبيب أدخل قسطرة القلب الى المغرب .

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، من سياسيين ونقابيين وأطباء ، التعازي الى عائلة الفقيد بوزوبع، والذي اعتبروا وفاته خسارة للمشهد العلمي في مجال القلب والشرايين، المرض الاكثر فتكا بالمغاربة في العشرية الاخيرة بحسب تصنيف منظمة الصحة العالمية.

ويعد الراحل، من الرجالات السياسية، حيث شغل مهمة الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي في وقت سابق، وأول طبيب أدخل عملية قسطرة القلب إلى المغرب والمجهود له بالكفاءة العلمية، حيث شارك في عدد من المؤتمرات العلمية الخاصة بأمراض القلب والشرايين.

كما يعد الدكتور بوزوبع من الزعماء النقابيين والسياسيين الذين طبعوا أسماءهم بالمشهد السياسي والعلمي بالمغرب .

وكان بوزوبع الملقب بطبيب الفقراء يخصص حصص صباحية بمستشفى ابن سينا للكشف عن مرضى القلب المعوزين، وتشبته بالقيم الكونية المشتركة وبصلابته في الدفاع عن حقوق المستضعفين.

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‫4 تعليقات

  1. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والبرد والتلج وجازه عن الفقراء والمستظعفين خير الجزاء

  2. اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عنه وادخله فسيح جناته

  3. اللهم ارحمه و اسكنه فسيح جناتك فعلا كان دكتور إنساني و بشوش.

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