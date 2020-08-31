عاجل..وزارة “أمزازي” تُحدد تاريخ إجراء الامتحان الجهوي

هبة بريس- الرباط

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ، عن تاريخ اجراء الامتحان الجهوي للسنة أولى باكالوريا ، بعدما كان قد تم تأجيله بسبب الظرفية الوبائية.

وكشفت بلاغ اخباري للوزارة الوصية، بعد اجتماع جمع سعيد امزازي والهيآت الممثلة لجمعيات آباء وأمهات وأولياء أمور التلاميذ على المستوى الوطني، عن تاريخ اجراء الامتحان الجهوي للسنة اولى بكالوريا والمحدد في 1و2و3 من شهر أكتوبر من السنة الجارية.

فيما- يضيغ البلاغ الاخباري- انه سيخصص شهر شتنبر للدعم والمراجعة سواء حضوريا او عن بعد حسب المناطق ودرجة تفشي فيروس كورونا فيها.

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