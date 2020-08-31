فاس.. إصابة أزيد من 20 تلميذ دركي بفيروس “كورونا “

خالد العروسي – هبة بريس

علمت ” هبة بريس” من مصادر مطلعة أن نتائج الفحوصات المخبرية للكشف عن فيروس كورونا المستجد التي أجريت لجميع التلاميذ الدركيين الذي كانوا سيلتحقون بالمدرسة الملكية للدرك الملكي بمراكش من أجل إتمام دراستهم للسنة الثانية جاءت حوالي 30 منهم إيجابية.

وأفادت ذات المصادر أن التحاليل المخبرية التي كشفت اليوم الاثنين 31 غشت الجاري، والتي أجريت للعشرات من “التلاميذ الدركيين” القاطنين بفاس رصدت أزيد من عشرين تلميذ دركي مصاب بالفيروس، مشيرة إلى أن جل المصابين يوجدون حاليا بالعزل الصحي من أجل الاستفادة من البروتوكول العلاجي الذي وضعته وزارة الصحة.

يشار إلى إن التلاميذ الدركيين المصابين بالفيروس كانوا بصدد التوجه من مدينة فاس إلى مراكش من أجل إتمام دراستهم بالمدرسة الملكية للدرك بمراكش

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