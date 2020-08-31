لبنان .. ميشال عون يكلّف السفير مصطفى أديب بتشكيل حكومة جديدة

منذ 11 دقيقة
0

هبة بريس – وكالات

كلّف الرئيس ميشال عون سفير لبنان لدى برلين مصطفى أديب بتشكيل حكومة جديدة، بعدما نال تأييد تسعين نائباً خلال الاستشارات النيابية التي أجراها الثلاثاء.

وأعلنت المديرية العامة لرئاسة الجمهوريّة أنّ عون استدعى أديب لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، تزامناً مع وصول الرئيس المكلّف إلى القصر الرئاسي وفق مشاهد حية بثتها وسائل اعلام محلية.

وبدا واضحا أن توافقا حصل خلال الساعات الماضية بين أبرز القوى السياسية لتسمية أديب.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إقلاع أول رحلة تجارية جوية مباشرة من تل أبيب إلى أبوظبي

إقلاع أول رحلة تجارية جوية مباشرة من تل أبيب…

منذ 4 ساعات
Photo of المستشفى المغربي يقدم أزيد من 15 ألف خدمة طبية لمتضرري انفجار بيروت

المستشفى المغربي يقدم أزيد من 15 ألف خدمة طبية…

منذ 4 ساعات
Photo of لليوم الـ15 على التوالي .. الصين تسجل صفر إصابة محلية بكورونا

لليوم الـ15 على التوالي .. الصين تسجل صفر إصابة…

منذ 4 ساعات
Photo of اشتباكات مسلحة في مصر و الجيش يدمر مخازن سرية للأسلحة

اشتباكات مسلحة في مصر و الجيش يدمر مخازن سرية…

منذ 15 ساعة
Photo of رغم دعوات مقاطعة المدارس.. فرنسا تطمئن آباء التلاميذ و تؤكد استعدادها للتحدي

رغم دعوات مقاطعة المدارس.. فرنسا تطمئن آباء التلاميذ و…

منذ 15 ساعة
Photo of “اختفاء غامض” لشقيقة زعيم كوريا الشمالية

“اختفاء غامض” لشقيقة زعيم كوريا الشمالية

منذ 24 ساعة
Photo of لم تمنعهم كورونا.. مئات الآلاف من شيعة العراق يحيون عاشوراء

لم تمنعهم كورونا.. مئات الآلاف من شيعة العراق يحيون…

منذ يوم واحد
Photo of البرلمان الجزائري يستعد لمناقشة مسودة الدستور الجديد

البرلمان الجزائري يستعد لمناقشة مسودة الدستور الجديد

منذ يوم واحد
Photo of الهند تسجل رقما قياسيا عالميا بأكثر من 78 ألف إصابة بكورونا في يوم واحد

الهند تسجل رقما قياسيا عالميا بأكثر من 78 ألف…

منذ يوم واحد
Photo of مقتل شخص في بورتلاند وترامب يزور المدينة وسط أجواء متوترة

مقتل شخص في بورتلاند وترامب يزور المدينة وسط أجواء…

منذ يوم واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
الآن يُمكنكم تحميل تطبيق موقع "هبة بريس" المزيد +
إغلاق