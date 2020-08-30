للراغبين في إنجاز أو تجديد البطاقة الوطنية.. مديرية الأمن تفرض حجز “المواعيد المسبقة” إلكترونيا

هبة بريس ـ الرباط

أصبح مفروضا و إجباريا على الراغبين في إنجاز أو تجديد بطاقتهم الوطنية أخذ موعد مسبق من بوابة إلكترونية تشرف عليها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني.

و في هذا الصدد، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أنه يتعين على الراغبين في إنجاز أو تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أن يراجعوا وجوبا، وبشكل مسبق، ابتداء من 03 شتنبر 2020، البوابة الإلكترونية الموضوعة رهن إشارتهم لهذه الغاية تحت عنوان WWW.CNIE.MA.

هاته البوابة وفق بلاغ المديرية ستمكن المرتفقين الراغبين في إنجاز او تجديد “لاكارت ناسيونال” من الحصول على موعد محدد ومسبق لإنجاز هذه البطاقة التعريفية في أحسن الظروف.

وأكدت المديرية، في بلاغها أن هذه البوابة الإلكترونية تسمح لعموم المرتفقات والمرتفقين بالحصول على موعد محدد وثابت لتقديم طلبات إنجاز أو تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وتتبع مراحل إنجازها.

واعتبرت المديرية أن ذلك سيضمن تفادي الاكتظاظ داخل مراكز تسجيل المعطيات التعريفية، وبالتالي احترام شروط التباعد الاجتماعي ومعايير السلامة التي تفرضها التدابير الاحترازية لمنع تفشي جائحة “كوفيد-19”.

كما سيمكن حجز المواعيد المسبقة في البوابة الالكترونية المخصصة لهذا الغرض مصالح الأمن الوطني من إسداء وتقديم هذه الخدمة في ظروف ملائمة ومطبوعة بالجودة.

و شددت المديرية على إلزامية مراجعة البوابة الإلكترونية للحصول على موعد مسبق لإنجاز أو تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، مع مراعاتها لبعض الحالات الخاصة التي يمكن فيها استثناء تلقي الطلبات بشكل فوري ومباشر، مثل حالات الأشخاص كبار السن أو المصابين بأمراض مزمنة أو المتوفرين على مواعيد طبية مستعجلة.

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