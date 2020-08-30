بطلة سلمات ابو البنات في اول ظهور لها بعد الحادث الذي تعرضت له

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نجلاء امزيان- هبة بريس

أطلت الممثلة الشابة ” فاطمة الزهراء بلدي ” بطلة سلمات ابو البنات على جمهورها عبر حسابها الرسمي في موقع انستقرام حيث نشرت اول صورة لها من المستشفى بعد الحادث الخطير الذي تعرضت له .

و طمأنت “فاطمة الزهراء ” جمهورها عبر نشرها صورة لها من المستشفى الذي تلقت فيه العلاج معلقة :”الحمد لله على لطف الله بصح كان حادث ، صعيب ولكن قدر الله وما شاء فعل، و دابا كنتلقى العلاج فالدار؛ الحالة الصحية ديالي في تحسن الحمد لله ؛ كنشكر كاع الناس الي سولو فيا من بعيد او من قريب و الناس اللي جاو عندي… “.

و تابعت “بلدي” : ” كتاشفت عائلة جديدة و كبيرة من أصدقاء و زملاء العمل و معجبين و طبعا ما يمكنش نسا الطاقم الطبي و الإداري لمصحة ياسمين ؛ الي من غير الكفاءة ديالهم كانو بالنسبة ليا أصدقاء جدد … شكرا للأطباء و الممرضين و الممرضات الي كانو ديما معايا…”.

و للتذكير فإن الفنانة الشابة فاطمة الزهراء بلدي تعرضت لحادث خطير في الآونة الأخيرة أصيبت على إثره بكسور على مستوى الحوض و الكتف و الساقين.

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