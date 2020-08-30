بنكيران يُكذّب خبر استقالته وعلاقته ب”اختلاسات” سطات

هبة بريس- الرباط

نفى عبد الاله بنكيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية ، ماراج مؤخرا بخصوص خبر استقالته من “البيجيدي” لأسباب تتعلق بتورطه في قضايا وملفات فساد مالي.

ونشر الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية، نص تكذيب عبد الاله بنكيران لخبر استقالته من المصباح، جاء فيه أنه “خلافا لما نشرته بعض مواقع التواصل الاجتماعي فإن الأستاذ عبد الإله ابن كيران لم يقدم أي استقالة من حزب العدالة والتنمية ولا الحياة السياسية ولا علاقة له بملف سطات وليس أي 50 مليون وبالتالي ما نُشر لا يعدو أن يكون سوى محض كذب وافتراء..”

وكانت بعض الجهات قد ربطت بين” خبر” استقالة عبد الاله بنكيران، قضية اعتقال قيادات من المصياح بسطات على خلفية اختلاسات مالية تقدر بـ50 مليون درهم، داخل احدى الوداديات السكنية.

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