عاشوراء “الرعب” بالرباط.. فوضى وتكسير وهجوم على القوات العمومية (صور)

هبة بريس- الرباط

الزمان، ليلة عاشوراء، المكان الشوارع العامة وأزقة الاحياء، هناك يفرض المراهقون حظر التجوال مسلحين بشتى أنواع القنابل والصواريخ القادمة من الشرق، بين كر وفر يقتنصون الفرص لافزاع المارة وخلق الفرجة الممزوجة بالنعل والسب والشتم، لا يأبهون لشيخ مريض أو عليل يبحث عن لحظة استرخاء على سرير المرض.

النموذج، نسوقه من العاصمة الرباط، التي عاشت ليلة السبت /الأحد، فوضى بسبب سلوكات بعض الأشخاص، الذين عمدوا إلى إشعال النيران في العجلات المطاطية وسط الأزقة والشوارع، وشرعوا في تفجير مفرقعات نارية تصم الآذان وتفزع النيام.

وعرفت أحياء حي المنصور وغيرها حالة من الفوضى، بعد أن تحول طقس “عاشوراء” الاحتفالي إلى ما يشبه اعتداء جماعي على المارة والسكان على يد عشرات الشباب والمراهقين.

وأصيب عدد من عناصر القوات الأمنية التي تدخلت للحيلولة دون وقوع تجاوزات خطيرة مرتبطة بهذه “الاحتفالات”، وكذلك من أجل فرض عدم خرق الإجراءات الاحترازية المتخذة في إطار حالة الطوارئ الصحية المعلنة في عموم البلاد.

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