عاشوراء “الرعب” بالرباط.. فوضى وتكسير وهجوم على القوات العمومية (صور)
هبة بريس- الرباط
الزمان، ليلة عاشوراء، المكان الشوارع العامة وأزقة الاحياء، هناك يفرض المراهقون حظر التجوال مسلحين بشتى أنواع القنابل والصواريخ القادمة من الشرق، بين كر وفر يقتنصون الفرص لافزاع المارة وخلق الفرجة الممزوجة بالنعل والسب والشتم، لا يأبهون لشيخ مريض أو عليل يبحث عن لحظة استرخاء على سرير المرض.
النموذج، نسوقه من العاصمة الرباط، التي عاشت ليلة السبت /الأحد، فوضى بسبب سلوكات بعض الأشخاص، الذين عمدوا إلى إشعال النيران في العجلات المطاطية وسط الأزقة والشوارع، وشرعوا في تفجير مفرقعات نارية تصم الآذان وتفزع النيام.
وعرفت أحياء حي المنصور وغيرها حالة من الفوضى، بعد أن تحول طقس “عاشوراء” الاحتفالي إلى ما يشبه اعتداء جماعي على المارة والسكان على يد عشرات الشباب والمراهقين.
وأصيب عدد من عناصر القوات الأمنية التي تدخلت للحيلولة دون وقوع تجاوزات خطيرة مرتبطة بهذه “الاحتفالات”، وكذلك من أجل فرض عدم خرق الإجراءات الاحترازية المتخذة في إطار حالة الطوارئ الصحية المعلنة في عموم البلاد.
8 تعليقات
هذه هي الفوضى و تهديد الأمن العام التي كنا نخشاها و لكن للاسف اصبحنا نشهدها يوميا في بلادنا وراءها مؤطرون من بلطجية و مجرمون من ذوي السوابق القضائية. ما كانوا ليجرؤوا على خرق قوانين الحجر و عرقلة حركة مرور السيارات و إثارة البلبلة و الفوضى هذه في شارع عمومي لولا سياسة التراخي في التعامل معهم و غياب الصرامة في تطبيق القانون ضدهم. اتمنى ان ينال هؤلاء الصعاليك و المجرمون العقوبة الرادعة المستحقة حتى يكونوا عبرة للاخرين.
طقس “عاشوراء” الاحتفالي؟ عاشوراء يوم نجى فيه موسى من فرعون، ةدعي المسلمون لصيامه شكرا لله، اما كل ماذكرتموه فلا نعلم له أصلا في الشريعة والحمد لله
لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم .
يجب الضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه إلاعتداء أو التطاول على رجال الأمن. فهم أناس يسهرون على أمننا و سلامتنا.
أظن أنه يجب إعادة النظر في حقوق الإنسان ، فالحقوق تترتب عليها واجبات .
هذه الفئة الضالة من الشعب لا فائدة ترجى منها و لا منفعة منهم و الاولى اطلاق الرصاص عليهم حتا انقراضهم
فئة همجية عفنة جاهلة عالة على المجتمع و اشد خطورة من جميع الاوبئة لذلك يجب محاربتها و التخلص منها
هدو غير صحاب الرباط ياحصراه الطزززززززززززز احماديييييييي
من أين أتت هذه المفرقعات أنثم الآن تجنون ثمار تهاونكم
هذا اخلال بالامن واستهتار بالسلطة لذا يجب الضرب بقوة على ايدي كل من سولت له نفسه انه اقوى من القانون والسلطة وان تكتلات وتجمعات لا ترعب الساهرون على سلامة المواطنين
هذي هي النتيجة علمتوهم ماهو حرام وبدعة وخرافة مثل الاحتفال بعشراء. وموازين وهناك طقوس أخرى ماانزل. الله بها من سلطان علمتوها ليهم المتركون وغلقتو المساجد ودبا. اوحلتو فيهم اللهم هذا منكر دبا فين داك التوفيق اديال الأوقاف الي كان كايحلل موازين وزيد وزيد حسبنا الله ونعم الوكيل. فيهم