بسبب الرشوة.. مديرية الحموشي تفتح تحقيقا مع ضابط بفرقة مكافحة العصابات

هبة بريس _ الرباط

في إطار الجهود الرامية لتخليق المرفق الأمني، أقدمت مديرية الأمن الوطني من خلال مصلحتها الجهوية للشرطة القضائية بالرباط على فتح بحث تمهيدي تحت إشراف النيابة العامة المختصة مع ضابط شرطة يشتغل بفرقة مكافحة العصابات.

و تروم المديرية العامة للأمن الوطني من خلال هذا البحث مع ضابط بفرقة مكافحة العصابات بالأمن الإقليمي لسلا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة له بعد الاشتباه بتورطه في قضية تتعلق بالإرتشاء والابتزاز.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، كانت قد أوقفت موظف الشرطة المذكور في حالة تلبس بحيازة مبلغ مالي تسلمه من الضحية عن طريق الابتزاز، بدعوى الامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته.

و حسب البلاغ ذاته، فقد جرى إيداع ضابط الشرطة الموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية في انتظار تعميق البحث معه بخصوص الاتهامات المنسوبة له وتحديد جميع الظروف والملابسات المحيطة بالملف.

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