بسبب الرشوة.. مديرية الحموشي تفتح تحقيقا مع ضابط بفرقة مكافحة العصابات

منذ 10 دقائق
0

هبة بريس _ الرباط

في إطار الجهود الرامية لتخليق المرفق الأمني، أقدمت مديرية الأمن الوطني من خلال مصلحتها الجهوية للشرطة القضائية بالرباط على فتح بحث تمهيدي تحت إشراف النيابة العامة المختصة مع ضابط شرطة يشتغل بفرقة مكافحة العصابات.

و تروم المديرية العامة للأمن الوطني من خلال هذا البحث مع ضابط بفرقة مكافحة العصابات بالأمن الإقليمي لسلا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة له بعد الاشتباه بتورطه في قضية تتعلق بالإرتشاء والابتزاز.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، كانت قد أوقفت موظف الشرطة المذكور في حالة تلبس بحيازة مبلغ مالي تسلمه من الضحية عن طريق الابتزاز، بدعوى الامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته.

و حسب البلاغ ذاته، فقد جرى إيداع ضابط الشرطة الموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية في انتظار تعميق البحث معه بخصوص الاتهامات المنسوبة له وتحديد جميع الظروف والملابسات المحيطة بالملف.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بسبب عدم احترامها للبروتوكول.. الإغلاق يطال مجددا مطاعم ومقاهي شهيرة بالبيضاء

بسبب عدم احترامها للبروتوكول.. الإغلاق يطال مجددا مطاعم ومقاهي…

منذ 56 دقيقة
Photo of السلطات تستبق احتفالات عاشوراء و تحجز مئات الإطارات المطاطية بالبيضاء

السلطات تستبق احتفالات عاشوراء و تحجز مئات الإطارات المطاطية…

منذ ساعة واحدة
Photo of تفاصيل تدوينة كاذبة لقتل شرطي على يد ابنه بالرصاص بابن سليمان

تفاصيل تدوينة كاذبة لقتل شرطي على يد ابنه بالرصاص…

منذ 3 ساعات
Photo of توقيف مروجي “اكستازي” بطنجة

توقيف مروجي “اكستازي” بطنجة

منذ 3 ساعات
Photo of وصلوا لسواحل العرائش على أنها أوربا.. مهاجرون يتعرضون ل”الاحتيال”

وصلوا لسواحل العرائش على أنها أوربا.. مهاجرون يتعرضون ل”الاحتيال”

منذ 4 ساعات
Photo of كورونا المغرب.. شفاء 1569 مصابا خلال 24 ساعة الماضية  

كورونا المغرب.. شفاء 1569 مصابا خلال 24 ساعة الماضية  

منذ 4 ساعات
Photo of خلال 24 ساعة ..تسجيل 26 حالة وفاة جديدة بكورونا

خلال 24 ساعة ..تسجيل 26 حالة وفاة جديدة بكورونا

منذ 4 ساعات
Photo of خلال 24 ساعة…تسجيل1567 إصابة جديدة بـ”كورونا”

خلال 24 ساعة…تسجيل1567 إصابة جديدة بـ”كورونا”

منذ 4 ساعات
Photo of سلطات أكادير تتدارس إغلاق الشواطئ ومنع بث المباريات بالمقاهي

سلطات أكادير تتدارس إغلاق الشواطئ ومنع بث المباريات بالمقاهي

منذ 8 ساعات
Photo of العثماني : تطورات الوضعية الوبائية بالمملكة مقلقة

العثماني : تطورات الوضعية الوبائية بالمملكة مقلقة

منذ 9 ساعات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
الآن يُمكنكم تحميل تطبيق موقع "هبة بريس" المزيد +
إغلاق