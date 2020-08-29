توقيف مروجي “اكستازي” بطنجة

هبة بريس- مكتب طنجة

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية ومصالح الأمن العمومي التابعين لولاية امن طنجة بتاريخ الأمس من توقيف اربعة اشخاص تتراوح أعمارهم في العشرينات من العمر وذلك للاشتباه في تورطهم في حيازة وترويج الأقراص المخدرة.

وقد جرى توقيف المعنيين بالقرب من مستوقف لإحدى الأسواق التجارية بالمدينة، وذلك بناء على معلومات متحصل عليها تفيد بكونهم ينشطون في ترويج المخدرات من نوع اكسنازي،حيث أسفرت عملية التفتيش والحجز بالسيارة التي كانوا متنها عن حجز ما مجموعه 500 قرص مخدر من نوع اكستازي وبطائق رمادية تخص سيارات في اسم الغير فضلا عن حجز مبلغ مالي ومجموعة من الهواتف النقالة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة

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