وصلوا لسواحل العرائش على أنها أوربا.. مهاجرون يتعرضون ل”الاحتيال”

هبة بريس- مكتب طنجة

تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة العرائش، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 29 غشت الجاري، من ضبط تسعة مرشحين للهجرة غير المشروعة على مستوى شاطئ مدينة العرائش.

وكشفت الإجراءات الأولية للبحث، أن هؤلاء المرشحين تعرضوا للنصب والاحتيال من طرف شخصين بدعوى تهجيرهم بطريقة غير شرعية عبر المسالك البحرية صوب أوروبا، حيث تسلما منهم مبالغ مالية محددة في 15 ألف درهم للمرشح الواحد، وذلك قبل أن يبحروا بهم على متن قارب تقليدي لمدة يومين ويتم إنزالهم على شاطئ بمدنية العرائش، على أساس بلوغهم الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط.

‎وقد تم إخضاع المعنيين بالأمر للبحث التمهيدي الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية بالعرائش تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المتورطين الرئيسيين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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