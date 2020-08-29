أردوغان: سنجعل تركيا قاعدة عالمية للإنتاج والتكنولوجيا

منذ 52 دقيقة
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هبة بريس – وكالات

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن حكومته عازمة على جعل البلاد قاعدة عالمية للانتاج والتكنولوجيا، باعتباها تقع بين 3 قارات.
جاء ذلك في كلمة السبت خلال مشاركته في حفل افتتاح مركز “MESS” للتكنولوجيا فضلًا عن 40 مصنعا، بمدينة إسطنبول.

وأشار أردوغان إلى أن هذا المركز بني باستثمار قيمته 200 مليون ليرة تركية (حوالي 27,3 مليون دولار).

وأوضح الرئيس التركي أن المركز سيقدم التعليم المجاني لـ40 ألف شخص سنويًا، وسيكون منطلقًا لفتح عهد جديد في التكنولوجيا التنافسية.

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