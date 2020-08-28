الصحة المصرية تسجل 223 إصابة و20 وفاة جديدة بكورونا

هبة بريس- وكالات

أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 223 إصابة و20 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا اليوم الجمعة.

وبذلك بلغت حصيلة الإصابات بالعدوى في البلاد حتى الجمعة 29 أغسطس 98285 حالة، بينها 5362 حالة وفاة.

وسجلت الوزارة 807 حالات شفاء جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين من المرض إلى 70419.

وإحصائية الجمعة متقاربة مع الأرقام المعلنة الخميس، حيث بلغت الإصابات الجديدة 237 حالة، والوفيات 25 حالة، مقابل 206 إصابات و19 وفاة يوم الأربعاء.

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