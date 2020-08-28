العرائش.. فكّ لغز العثور على جثة رجل مقتول في الشارع العام

منذ 10 دقائق
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هبة بريس- مكتب طنجة

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة العرائش، يوم أمس الخميس 27 غشت الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 31 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي للموت.

وكانت فرقة الشرطة القضائية بمدينة العرائش قد فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، على خلفية اكتشاف جثة شخص من ذوي السوابق القضائية، تم العثور عليها بالشارع العام وهي تحمل علامات للعنف باستعمال أداة حادة.

وقد أسفرت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وكذا حجز السلاح الأبيض المستخدم في هذا الاعتداء.
وقد تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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