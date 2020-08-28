كورونا المغرب ..تسجيل41 حالة وفاة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية 

هبة بريس ـ الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة تسجيل 1404 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، لتصل الحصيلة الاجمالية إلى 58489 في المغرب.

كما ارتفعت وفيات كورونا خلال آخر 24 ساعة بما مجموعه 41 حالة وفاة ، سجلت معظمها بمدن مراكش والدار البيضاء وفاس، ليرتفع عدد الوفيات إلى 1052حالة منذ انتشار الوباء.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

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