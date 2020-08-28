كورونا المغرب ..تسجيل41 حالة وفاة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية
هبة بريس ـ الرباط
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة تسجيل 1404 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، لتصل الحصيلة الاجمالية إلى 58489 في المغرب.
كما ارتفعت وفيات كورونا خلال آخر 24 ساعة بما مجموعه 41 حالة وفاة ، سجلت معظمها بمدن مراكش والدار البيضاء وفاس، ليرتفع عدد الوفيات إلى 1052حالة منذ انتشار الوباء.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
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تعليق واحد
_اللهم ارحم موتانا واشفي مرضانا وارفع عنا هذا البلاء يا رب العالمين.
_سبب ارتفاع الوفيات والحالات الحرجة يرجع لكون أن نتيجة التحاليل لا تظهرإلا بعد أسبوع , وبالتالي تكون حالة المرضى قد تدهورت حتى قبل بدأ العلاج, إظافة الى قلة أجهزة التنفس وتكدس المرضى في غرف دون تتبع ولا عناية ولا تغذية حسنة… وهاته هي الحقيقة التي لا يصرح به الاطباء على شاشة التلفازولكن إكتشفها كل المرضى.
_المغرب يحصد ثمار إهمال في كل الميادين منذ الاستقلال.
_ملاحظة: غالبية الحالات الحرجة في غرف الانعاش في المغرب تفارق الحياة وذنبهم ستحاسب عليها الدولة وكل مسيريها.