“الأوقاف” تعلن تأجيل الدراسة بالكتاتيب القرآنية وفضاءات التعليم الأولي العتيق

منذ ساعتين
1

هبة بريس

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، اليوم الجمعة، عن تأجيل انطلاق الدراسة بالكتاتيب القرآنية وفضاءات التعليم الأولي العتيق، برسم الموسم الدراسي 2020.2021، إلى حين تحسن الوضعية الوبائية بالبلاد.

وذكرت الوزارة في بلاغ لها، أن الدراسة بمؤسسات التعليم المدرسي والنهائي العتيق ستنطلق ابتداء من يوم الإثنين 05 أكتوبر المقبل، مشيرة إلى أنها قررت اعتماد التعليم الحضوري بجميع أطوار ومستويات التعليم المدرسي والنهائي العتيق، “كصيغة تربوية تميل الوزارة إلى تطبيقها كلما أمكن ذلك، في احترام تام وصارم لجميع التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة، وشروط السلامة الصحية من لدن مؤسسات التعليم العتيق”.

وأضافت الوزارة أن قرارها جاء بسبب الصعوبات التي اعترضت تجربة التعليم عن بعد بهذا القطاع، برسم الموسم الدراسي الماضي والمتصلة بالظروف الاجتماعية والمادية للمتعلمين.

وأفاد المصدر ذاته بأنه سيتم تحديد مؤسسات التعليم العتيق المؤهلة لاعتماد صيغة التعليم الحضوري، بناء على قرار لجان مختصة، على أن يعلن عن أسماء هذه المؤسسات بموقع الوزارة على الأنترنيت في 15 شتنبر المقبل.

وستقوم الوزارة، يضيف المصدر ذاه ، في إطار تنويع الصيغ التربوية، بتوفير مادة علمية تعليمية رقمية بمنصة “دروسي” للتعليم عن بعد، الخاصة بالتعليم العتيق، تتضمن دروسا تعليمية مصورة، تشمل مضامين المقرر الدراسي لجميع المواد والمكونات الدراسية بمستويات وأطوار التعليم المدرسي والنهائي العتيق، يستفيد منها تلاميذ وطلبة هذا القطاع، في حين يبقى للطلبة والتلاميذ أو أوليائهم كامل الصلاحية لاختيار الصيغة التربوية التي تناسبهم (حضوري/ عن بعد).

كما ستعمل على تكييف الصيغتين التربويتين وفق تطور الحالة الوبائية بالمملكة، وذلك بتنسيق مع السلطات العمومية، وذلك كله حفاظا على صحة التلاميذ والطلبة بقطاع التعليم العتيق، وصونا لمصلحتهم التربوية وضمانا لحقهم في التربية في ظروف آمنة.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of التوزيع الجغرافي للـ1404 حالة إصابة الجديدة

التوزيع الجغرافي للـ1404 حالة إصابة الجديدة

منذ 48 دقيقة
Photo of جمعيات ومنتخبون يتجندون لتوفير وسائل نقل لأبناء مناطقهم بعد فشل مسؤولي جامعة إبن زهر

جمعيات ومنتخبون يتجندون لتوفير وسائل نقل لأبناء مناطقهم بعد…

منذ 51 دقيقة
Photo of كورونا المغرب.. شفاء 1148 مصابا خلال 24 ساعة الماضية

كورونا المغرب.. شفاء 1148 مصابا خلال 24 ساعة الماضية

منذ 55 دقيقة
Photo of كورونا المغرب ..تسجيل41 حالة وفاة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية 

كورونا المغرب ..تسجيل41 حالة وفاة جديدة خلال ال24 ساعة…

منذ 60 دقيقة
Photo of خلال 24 ساعة…تسجييل1404 إصابة جديدة بـ”كورونا

خلال 24 ساعة…تسجييل1404 إصابة جديدة بـ”كورونا

منذ ساعة واحدة
Photo of دراسة: الحالات المميتة لكورونا نادرة للغاية بين الأطفال

دراسة: الحالات المميتة لكورونا نادرة للغاية بين الأطفال

منذ ساعة واحدة
Photo of سلطات مراكش تمنع المظاهر والطقوس الاحتفالية بعاشوراء

سلطات مراكش تمنع المظاهر والطقوس الاحتفالية بعاشوراء

منذ ساعة واحدة
Photo of كورونا .. تراجع العائدات السياحية بأزيد من 33% منذ بداية 2020

كورونا .. تراجع العائدات السياحية بأزيد من 33% منذ…

منذ 3 ساعات
Photo of خبيرة مغربية: “احتمال إصابة المتعافين من كورونا بأمراض خطيرة حتى بعد علاجهم”

خبيرة مغربية: “احتمال إصابة المتعافين من كورونا بأمراض خطيرة…

منذ 3 ساعات
Photo of تتويج 5 مشاركين من جهة درعة تافيلالت في المسابقة الوطنية ” نتحداو كورونا جميع 2020″

تتويج 5 مشاركين من جهة درعة تافيلالت في المسابقة…

منذ 3 ساعات

تعليق واحد

  1. قرار منتظر لأنه ليس به تعليم خصوصي .
    لك الله يا وطني .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
الآن يُمكنكم تحميل تطبيق موقع "هبة بريس" المزيد +
إغلاق