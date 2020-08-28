“الأوقاف” تعلن تأجيل الدراسة بالكتاتيب القرآنية وفضاءات التعليم الأولي العتيق

هبة بريس

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، اليوم الجمعة، عن تأجيل انطلاق الدراسة بالكتاتيب القرآنية وفضاءات التعليم الأولي العتيق، برسم الموسم الدراسي 2020.2021، إلى حين تحسن الوضعية الوبائية بالبلاد.

وذكرت الوزارة في بلاغ لها، أن الدراسة بمؤسسات التعليم المدرسي والنهائي العتيق ستنطلق ابتداء من يوم الإثنين 05 أكتوبر المقبل، مشيرة إلى أنها قررت اعتماد التعليم الحضوري بجميع أطوار ومستويات التعليم المدرسي والنهائي العتيق، “كصيغة تربوية تميل الوزارة إلى تطبيقها كلما أمكن ذلك، في احترام تام وصارم لجميع التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة، وشروط السلامة الصحية من لدن مؤسسات التعليم العتيق”.

وأضافت الوزارة أن قرارها جاء بسبب الصعوبات التي اعترضت تجربة التعليم عن بعد بهذا القطاع، برسم الموسم الدراسي الماضي والمتصلة بالظروف الاجتماعية والمادية للمتعلمين.

وأفاد المصدر ذاته بأنه سيتم تحديد مؤسسات التعليم العتيق المؤهلة لاعتماد صيغة التعليم الحضوري، بناء على قرار لجان مختصة، على أن يعلن عن أسماء هذه المؤسسات بموقع الوزارة على الأنترنيت في 15 شتنبر المقبل.

وستقوم الوزارة، يضيف المصدر ذاه ، في إطار تنويع الصيغ التربوية، بتوفير مادة علمية تعليمية رقمية بمنصة “دروسي” للتعليم عن بعد، الخاصة بالتعليم العتيق، تتضمن دروسا تعليمية مصورة، تشمل مضامين المقرر الدراسي لجميع المواد والمكونات الدراسية بمستويات وأطوار التعليم المدرسي والنهائي العتيق، يستفيد منها تلاميذ وطلبة هذا القطاع، في حين يبقى للطلبة والتلاميذ أو أوليائهم كامل الصلاحية لاختيار الصيغة التربوية التي تناسبهم (حضوري/ عن بعد).

كما ستعمل على تكييف الصيغتين التربويتين وفق تطور الحالة الوبائية بالمملكة، وذلك بتنسيق مع السلطات العمومية، وذلك كله حفاظا على صحة التلاميذ والطلبة بقطاع التعليم العتيق، وصونا لمصلحتهم التربوية وضمانا لحقهم في التربية في ظروف آمنة.

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