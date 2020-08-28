مسؤول جزائري: لا نلتفت لأي محاولة لتعكير الجو بين الشعبين المغربي والجزائري
هبة بريس
أكد وزير الإعلام الجزائري، الناطق الرسمي باسم الحكومة الجزائرية، عمار بلحيمر، على أن الجزائر لا تلتفت لأي محاولة لتعكير الجو بين الشعبين المغربي والجزائري الشقيقين، لأن الغاية أسمى من حشد الطاقات وشحذ الهمم لبناء اتحاد مغاربي قوي . وفق قوله
الناطق الرسمي باسم الحكومة الجزائرية، قال في حوار مطول مع وكالة “سبوتنيك”، “المغرب بلد جار و شقيق، تربطنا به علاقات لها عمقها التاريخي والحضاري وهدفنا مشترك من خلال الوصول إلى بناء صرح مغاربي موحد بتوفير جميع الشروط، طالما أن الإرادة السياسية لقادة البلدين موجودة ومصيرنا مشترك في ظل التحديات الراهنة، خاصة ما تعيشه المعمورة بسبب تداعيات الأزمة الصحية”.
وعن مبادرة الملك محمد السادس بشأن تصفية الخلافات، شدد المسؤول الجزائري على أن بلده ترحب بأي مبادرة هدفها البناء ولم الشمل، باعتماد أسلوب الحوار والطرق المشروعة بكل شفافية، مع احترام خصوصية كل بلد وسيادته، دون المساس بالمبادئ الأساسية للدبلوماسية الجزائرية المبنية على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد. على حد تعبيره
تعليق واحد
بقايا العصابة المنافقة ،شرقريخة المجرم كابران فرنسا قاتل الشعب الجزاءري في العشرية السوداء،يبين عضلاته بالخردة الروسية عن طريق المناورات ،والصحافة المسمومة كالنهار والحياة تزرع الحقد والعداوة بين شعبين جارين ومسلمين،بمباركة من الحكم العسكري ،لن يصفو الجو في العلاقة بين البلدين الا بزوال شرقريحة وباقي العصابة،والا بانتصار الحراك ،لا ثقة في بقايا الطغمة العسكرية الحاكمة ،بدات الحرب بين الجنرالات،دعوة المظلومين ليس بينها وبين الله حجاب،مصيركم يا اعداء المغرب كسابقيكم ،بوتفليقة المجرم وعصابته ،وبوكطاية ،اين اختبا؟وخلد نزار الهارب والعماري و…….اللهم احفظ بلدي من شر الاعداء وتحية اجلال وتكبير لقواتنا الباسلة حماة الوطن.