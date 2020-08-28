مسؤول جزائري: لا نلتفت لأي محاولة لتعكير الجو بين الشعبين المغربي والجزائري

منذ 24 ثانية
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هبة بريس

أكد وزير الإعلام الجزائري، الناطق الرسمي باسم الحكومة الجزائرية، عمار بلحيمر، على أن الجزائر لا تلتفت لأي محاولة لتعكير الجو بين الشعبين المغربي والجزائري الشقيقين، لأن الغاية أسمى من حشد الطاقات وشحذ الهمم لبناء اتحاد مغاربي قوي . وفق قوله

الناطق الرسمي باسم الحكومة الجزائرية، قال في حوار مطول مع وكالة “سبوتنيك”، “المغرب بلد جار و شقيق، تربطنا به علاقات لها عمقها التاريخي والحضاري وهدفنا مشترك من خلال الوصول إلى بناء صرح مغاربي موحد بتوفير جميع الشروط، طالما أن الإرادة السياسية لقادة البلدين موجودة ومصيرنا مشترك في ظل التحديات الراهنة، خاصة ما تعيشه المعمورة بسبب تداعيات الأزمة الصحية”.

وعن مبادرة الملك محمد السادس بشأن تصفية الخلافات، شدد المسؤول الجزائري على أن بلده ترحب بأي مبادرة هدفها البناء ولم الشمل، باعتماد أسلوب الحوار والطرق المشروعة بكل شفافية، مع احترام خصوصية كل بلد وسيادته، دون المساس بالمبادئ الأساسية للدبلوماسية الجزائرية المبنية على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد. على حد تعبيره

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