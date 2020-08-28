“كيف سنأكل”! .. الأمن يحرر مخالفة عدم ارتداء الكمامة لمواطنين داخل مطعم

هبة بريس

واقعة وصفت ب”الغريبة” تلك التي شهدتها أحد المطاعم بمدينة الدار البيضاء يوم أمس الخميس، بسبب حلول عناصر الأمن واقدامهم على تحرير مخالفات “عدم ارتداء الكمامات” لمواطنين كانوا بصدد تناول وجباتهم .

أحد المتواجدين بالمكان، كشف في تدوينة نشرها على حسابه الفيسبوكي، أنه كان رفقة زوجته قبل أن يقف عليهما عناصر الأمن ويطالباهما بأداء غرامه مالية قدرها 300 درهم للواحد بسبب خرق حالة الطوارئ الصحية “عدم ارتداء الكمامة”.

وأضاف ذات المتحدث، أن خاطب الأمن متسائلا ;”كيف سنأكل بالكمامة?”، غير أن سؤاله لم يلقى جوابا سوى مطالبته بأداء الغرامة أو اصطحابه الى مركز الشرطة.

وتابع المعني بالأمر، أنه اضطر الى أداء 600 درهم كغرامة ضده وضد زوجته، مشيرا الى أن العشرات من الزبناء تفاجؤوا بالأمر بعدما أجبروا هم الآخرين على دفع الغرامة.

واقعة المطعم، أثارت جدلا كبيرا بين نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” الذين طالبوا الجهات المعنية بضرورة التدخل ووضع حد لمثل هذه الممارسات التي يستغل فيها القانون بطريقة خاطئة تسيء له ولممثليه.

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