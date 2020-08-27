وزارة الصحة تعلن عن 39 إصابة بالجديدة.. وهذا الرقم القياسي المفزع مغلوط!
أحمد مصباح – الجديدة
بإعلانها، مساء اليوم الخميس، في إطار تتبعها للوضع الوبائي في مختلف جهات وأقاليم المملكة، رقما قياسيا في تسجيل حالات الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا التاجي، في الجديدة، والذي حدته في 39 إصابة، تكون وزارة الصحة قد خلقت حالة من الهلع لدى ساكنة عاصمة دكالة. والحقيقة أن هذا الرقم المسجل هو بعيد كل البعد عن واقع الحال، إثر الارتباك الذي حصل لدى الوزارة، اوالتي، عوض أن يدلي الناطق باسمها، في الحصيلة اليومية، بالحصيلة الخاصة بإقليم الجديدة، والتي حددت فقط، حسب مصدر لدى المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بالجديدة، في 15 إصابة مؤكدة؛ وليس في 39 إصابة.. ذلك أن هذا الرقم قد ضم الحصيلتين المسجلتين في الآن والفترة ذاتيهما، بإقليمي الجديدة وسيدي بنور، اللذين يخضعان ترابيا لجهة الدارالبيضاء – سطات.
وبالمناسبة، فإقليم سيدي بنور يكون قد سجل من ثمة، حسب وزارة الصحة، صفر (00) حالة إصابة. وهذه حصيلة مغلوطة، ورقم مخالف للحقيقة والواقع.
هذا، ويتعين على وزارة الصحة التحري عند ضبط الأرقام، والدقة في ذلك، وتجنب الارتباك عند إعطاء الحصيلة المسجلة، التي من شأنها أن تخلق حالة من الهلع والقلق لدى المواطنين.
وعليه، فإن على وزارة الصحة، في شخص وزيرها أيت الطالب، الخروج بشكل استعجالي، ببلاغ رسمي يصحح الحصيلة المسجلة على أرض الواقع بإقليم الجديدة، وبإقليم سيدي بنور، بغية طمأنة المواطنين والرأي العام.
3 تعليقات
أ نصدق الوزارة أم المندوبية الإقليمية أم نلتجأ لرجال الامن الخاص المرابطين في أبواب المستشفيات ؟
نطالب نحن ورثة محمادي بنعيس من ازغنغان – الناظور من السيد رئيس الحكومة التحرك الفوري لصرف التعويض عن نزع الملكية لقطعتنا الارضية التي شيدت عليها اعدادية محمد الفاسي بازغنغان . . الناظور… ونخبره ان الملف جاهز.( في التوفيع اكثر من 06 اشهر ) وان الورثة يعيشون في زمن كورونا بمساعدة المحسننين ….ومن الورثة من قضى نحبه ومنهم من يعيش تحت خط الفقر ..ومنهم من يعيش اوضاع جد جد مزرية ترتبت عنها امراض نفسية بسبب الحكرة والظلم وطول الانتضار ..
هذا داب وزارة الصحة فهي تهول و تضخم الارقام بل تقدم ارقاما مغلوطة بل مشكوك فيها و ذلك لدفع وزارة الداخلية لمزيد من اجراءات اللجم و دفع اجهزتها و اجهزة الامن لمحاصرة المواطنين و تسجؤل مخالفات حمل الكمامة حتى داخل المطاعم ،ان وزارة الصحة و كشوفاتها الغير الدقيقة تدفع نحو حجر صحي سامل و هءا هدفها.