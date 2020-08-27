أوكرانيا.. متطرفون يهاجمون حافلة بالأسلحة النارية

هبة بريس- وكالات

تعرضت حافلة كانت تقل نشطاء من حركة “الوطنيون من أجل الحياة” الأوكرانية لإطلاق النار من الأسلحة الأوتوماتيكية على طريق سريع بين العاصمة كييف ومدينة خاركوف.

وحسب البرلماني الأوكراني وزعيم الحركة إيليا كيفا، فإن المهاجمين ينتمون إلى كتيبة “أزوف” اليمينية المتطرفة التابعة للحرس الوطني الأوكراني وأنه سقط في الحادث عدد من الضحايا والمصابين.

ولاحقا أعلن نائب وزير الداخلية الأوكراني أنطون غيراتشينكو، أن قوات الأمن ألقت القبض على المشتبه بهم في تنفيذ الهجوم، مؤكدا وجود دوافع سياسية وراء الحادث.

من جانبه، قال مكتب المدعي العام أنه تم توقيف 14 شخصا يشتبه بتورطهم في الاعتداء، مشيرا إلى أن الهجوم أسفر عن إصابة 4 أشخاص ممن كانوا في الحافلة.

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