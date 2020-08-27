“البّام” لأمزازي : إكراهات ستحول دون تطبيق نظام التعليم عن بعد بالعالم القروي

منذ 11 دقيقة
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هبة بريس- الرباط

دعا توفيق الميموني، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، في سؤالا كتابي موجه  إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ، إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان الحد الأدنى من التربية والتعليم والتكوين في العالمين القروي والجبلي.

وتساءل الميموني في سؤاله حول تدابير الدخول المدرسي في العالم القروي، والتعليم عن بعد وفتح الداخلية ودور الطالب والطالبة للموسم الدراسي 2020-2021 ، لافتا الى أن الوزارة الوصية لم تضع في اعتبارها الإكراهات الواقعية والتقنية التي يعرفها العالم القروي والجبلي فيما يخص النقص الحاد على مستوى الطاقة الكهربائية وشبكة الأنترنيت، مما سيحول حتما دون تطبيق نظام التعليم عن بعد.

واسترسل النائب البرلماني في القول ان التعليم الحضوري بدوره يطرح إكراهات عديدة، من بينها فتح الداخليات ودور الطالب والطالبة، والتي تشهد اكتظاظ، إذ يتعدى أحيانا عدد النزلاء بها ضعف أو ضعفي طاقتها الاستيعابية، مؤكدا أنه أمام هذا الوضع فإن التعليم في العالم القروي ستزداد وضعيته استفحالا في هذه الفترة.

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