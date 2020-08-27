مالي .. قادة الانقلاب يطلقون سراح الرئيس المعزول

منذ 21 دقيقة
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هبة بريس – وكالات

قال المتحدث باسم المجلس العسكري في مالي، اليوم الخميس، إن قادة الانقلاب أطلقوا سراح الرئيس المعزول إبراهيم أبو بكر كيتا.

وأضاف جبريلا مايغا: “أطلق سراحه هذا الصباح، وأعيد إلى منزله”، دون التطرق لمزيد من التفاصيل.

والإفراج عن كيتا هو أحد مطالب شركاء مالي الدوليين، بما في ذلك فرنسا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، التي أرسلت وفدا إلى باماكو مطلع الأسبوع للتفاوض مع قادة الانقلاب.

ولم يتسن التأكد من مكان وجود كيتا، وفقا لوكالة رويترز.

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