ماء العينين : لا أعلم كيف أصبت بفيروس كورونا

منذ 8 ساعات
3

هبة بريس – الرباط

كشفت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، أمينة ماء العينين، عن جهلها لظروف إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت ماء العينين، في كلمتها بالملتقى الوطني السادس العشر لشبيبة “البيجيدي”، المنعقد عن بعد، اليوم الخميس، أنها تلتزم بجميع التدابير الوقائية والاحترازية غير أنها تفاجأت باصابتها بالفيروس.

وأضافت البرلمانية عن حزب “المصباح”، أن الفيروس موجود ، مشيرة الى أن الإصابة به تخلق هلعا ورعبا لدى المصاب به والمخالطين له.

هذا ويشار الى أن القيادية البيجيديه أعلنت قبل يومين عن اصابتها بفيروس “كوفيد19” بعد ظهور نتائج الاختبار التي جاءت إيجابية.

ما رأيك؟
المجموع 18 آراء
3

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of صيادلة المغرب يحذرون من قرب نفاذ مخزون أدوية كورونا والأمراض المزمنة

صيادلة المغرب يحذرون من قرب نفاذ مخزون أدوية كورونا…

منذ 23 دقيقة
Photo of كورونا.. تسجيل أزيد من 10 إصابات في صفوف هيئة المحاماة بفاس

كورونا.. تسجيل أزيد من 10 إصابات في صفوف هيئة…

منذ ساعة واحدة
Photo of بروفيسور مغربي : المتطوعون لاجراء تجارب لقاح كورونا لايتلقّون “تعويضا”

بروفيسور مغربي : المتطوعون لاجراء تجارب لقاح كورونا لايتلقّون…

منذ ساعتين
Photo of التوزيع الجغرافي للإصابات الـ1221 بكورونا خلال 24 ساعة

التوزيع الجغرافي للإصابات الـ1221 بكورونا خلال 24 ساعة

منذ 3 ساعات
Photo of بعد خضوعها للقاح “كورونا”.. بوتين يكشف حالة ابنته الصحية

بعد خضوعها للقاح “كورونا”.. بوتين يكشف حالة ابنته الصحية

منذ 4 ساعات
Photo of كورونا المغرب.. شفاء 1315 مصابا بكورونا 

كورونا المغرب.. شفاء 1315 مصابا بكورونا 

منذ 4 ساعات
Photo of كورونا المغرب ..تسجيل27 حالة وفاة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية 

كورونا المغرب ..تسجيل27 حالة وفاة جديدة خلال ال24 ساعة…

منذ 4 ساعات
Photo of خلال 24 ساعة…تسجيل 1221 إصابة جديدة بـ”كورونا”

خلال 24 ساعة…تسجيل 1221 إصابة جديدة بـ”كورونا”

منذ 4 ساعات
Photo of اعويشة: اعتماد صيغة التعليم الحضوري وعن بعد بالتكوين المهني

اعويشة: اعتماد صيغة التعليم الحضوري وعن بعد بالتكوين المهني

منذ 4 ساعات
Photo of ظهور كورونا بمدينة البروج يسائل المسؤولين عن وضعية المخالطين

ظهور كورونا بمدينة البروج يسائل المسؤولين عن وضعية المخالطين

منذ 4 ساعات

‫3 تعليقات

  2. اصابة ماء العينيين بوباء كورونا يمكن ان يكون كلام فارغ وعاري من الصحةحسب نظري فهدا الخبر يمكن ان يراد منه الوصول الى غايةوهدف سياسي معين من طرف هده السيدة والحزب التي تنتمي اليه والله اعلم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
الآن يُمكنكم تحميل تطبيق موقع "هبة بريس" المزيد +
إغلاق