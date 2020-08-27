ماء العينين : لا أعلم كيف أصبت بفيروس كورونا

هبة بريس – الرباط

كشفت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، أمينة ماء العينين، عن جهلها لظروف إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت ماء العينين، في كلمتها بالملتقى الوطني السادس العشر لشبيبة “البيجيدي”، المنعقد عن بعد، اليوم الخميس، أنها تلتزم بجميع التدابير الوقائية والاحترازية غير أنها تفاجأت باصابتها بالفيروس.

وأضافت البرلمانية عن حزب “المصباح”، أن الفيروس موجود ، مشيرة الى أن الإصابة به تخلق هلعا ورعبا لدى المصاب به والمخالطين له.

هذا ويشار الى أن القيادية البيجيديه أعلنت قبل يومين عن اصابتها بفيروس “كوفيد19” بعد ظهور نتائج الاختبار التي جاءت إيجابية.

ما رأيك؟ المجموع 18 آراء 3 15