مسؤول بارز بالبيضاء يتحدى توجيهات الملك و وزارتي الصحة والداخلية ويتجول دون كمامة
هبة بريس _ الدار البيضاء
في خطوة غير مفهومة بتاتا لم يستسغها عدد من أبناء و فعاليات مدينة الدار البيضاء و فئة واسعة من المغاربة المهتمة بتتبع الشأن السياسي ببلادنا، أصر مسؤول بارز في العاصمة الاقتصادية على تجاهل توجيهات و تعليمات الملك في خطابه الأخير و كذا تحدي قرارات وزارتي الداخلية و الصحة.
الأمر يتعلق بعبد الكريم الهويشري المنتمي لحزب العدالة و التنمية و الذي يشغل منصب رئيس مقاطعة سيدي البرنوصي، وفي نفس الوقت هو أيضا من احد نواب عمدة الدار البيضاء في الشؤون الاقتصادية و عضو كذلك بمجلس جهة الدار البيضاء سطات و عضو بمجلس المستشارين.
مناسبة هذا الكلام، الصور التي تناقلتها الصفحة الرسمية لمقاطعة سيدي البرنوصي و المتعلقة بزيارة قام بها رئيس المقاطعة و بعض من نوابه و أعضاء المصلحة التقنية لتتبع أشغال الصيانة التي يعرفها الحي الصناعي بالبرنوصي و بالضبط بتقاطع شارعي الطاقة والنسيج.
و أصر المسؤول السالف الذكر خلال زيارته الميدانية على عدم وضع الكمامة التي تعتبر إجبارية في الوقت الراهن بالفضاءات العمومية و التي نالت حيزا مهما من خطاب الملك الأخير بمناسبة ثورة الملك و الشعب.
الغريب في الأمر أن كل النواب و الأعضاء و العاملين في الميدان الذين زارهم و كان معهم رئيس المقاطعة كانوا يرتدون الكمامات ، فيما تجاهل ارتداءها الرئيس الذي يفترض بصفته منتخبا مسؤولا أن يكون أول الحريصين على تطبيق القانون و إعطاء القدوة لباقي المواطنين لتطبيق توجيهات السلطات الرسمية.
عدم وضع الكمامة في مكان عمومي و يتواجد فيه أشخاص آخرون جر على المستشار البرلماني و المنتخب الجماعي موجة سخط و ردود فعل غاضبة، حيث طالب عدد من المتابعين من مسؤولي الوطن بمختلف مناصبهم و درجاتهم على ضرورة الحرص على احترام إجراءات و شروط الوقاية من تباعد و وضع كمامة و غيرهما و ذلك لإعطاء المثل لعموم المواطنين قصد إنجاح الجهود الرسمية الكبيرة التي تبذلها مؤسسات الدولة لاحتواء تفشي فيروس كورونا عوض تقويض المكتسبات التي تم إنجازها لحدود الساعة و ضرب كل المجهودات المبذولة في الصفر.
4 تعليقات
شفتو غير لكمامة ماشفتوش المناصب لي شاد، أربع مناصب لوحده، السؤال المطروح هو كيف يستطيع شخص واحد القيام بمسؤولياته في المناصب الأربعة دون الإخلال بأحدها؟
القانون واضح يجب تغريم الخالف ‘والصور التي ظهر تعتبر حالت تربس. و يجب متابعته
عارف راسو الى مرض غادي يداوا وبسهولة ماشي بحال المواطن العدي غادي يترمى في الكولوار حتى يموت
السلطوية حتى مع الامراض
ادا لم تستحيي فافعل ما شءت