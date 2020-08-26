زعيم عصابة قنوات التشهير والابتزاز يبحث عن طريقة للفرار نحو الجزائر

منذ 3 ساعات
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هبة بريس- جرسيف

كشفت مصادر مطلعة أن زعيم عصابة قنوات الابتزاز والتشهير على اليوتيب، يبحث عن طريقة للهروب نحو الجارة الجزائر، بعدما ضاقت به السبل، بسبب مجموعة من الشكايات التي تقاطرت ضده بالمحكمة الابتدائية بمدينة جرسيف بتهم مختلفة.

وأضافت ذات المصادر أن المعني بالأمر والذي يدعى ”محمد إينان“ يبحث خلال الآونة الأخيرة عن طريقة تمكنه من الفرار نحو الجزائر بسبب الشكايات المقدمة ضده، والتي تخص محاولة الابتزاز والتشهير والسبق والقذف وتزييف هوية بصرية.

واسترسلت المصادر ذاتها أن اللوبي الخفي الذي يحرك زعيم القذراة والنذالة يحاول جاهداً تهريب المعني بالأمر الذي صدرت في حقه مذكرة بحث، عن طريق الحدود الشرقية.

ويشار إلى أن قناة بلا حدود التي تعود مليكتها للسالف ذكره، تختص في السب والقذف والتشهير، عبر اختلاق سيناريوهات مفبركة وإقحام مجموعة من الأشخاص داخلها، تلبية للجهة التي تحركهم بهدف تصفية حساباتها مع تكلفها بدفع مبالغ مالية مهمة لهذه القناة وغيرها من القنوات الأخرى التي تناسلت خلال الفترة الأخيرة بشكل خطير، يقابلها صمت رهيب من طرف المؤسسات الرسمية المكلفة بحماية الأمن العام للمغاربة وعلى رأسهم رئاسة النيابة العامة والمديري

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