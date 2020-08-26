توقف مباراة الدفاع الحسني الجديدي وضيفه المغرب التطواني بسبب الضباب الكثيف

منذ 21 دقيقة
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هبة بريس-

توقفت المباراة التي جمعت ،مساء اليوم الأربعاء، بين فريقي الدفاع الحسني الجديدي وضيفه المغرب التطواني على أرضية ملعب العبدي برسم الدورة ال25 من البطولة الوطنية الاحترفية لأندية القسم الأول في كرة القدم، بسبب الضباب الكثيف المنخفض الذي عرفته مدينة الجديدة.

واضطر الضباب الكثيف ،الذي حجب الرؤية عن اللاعبين، الحكم سمير الكزاز لتوقيف المباراة بعد ثلاثة دقائق عن انطلاقها ولمدة ناهزت 40 دقيقة.

واستؤنف اللعب لدقائق معدودة عندما أصبحت الرؤية واضحة نسبيا، قبل أن يقرر الحكم توقيف المواجهة نهائيا وتأجيلها لصعوبة اللعب في هذه الظروف والنتيجة صفر لمثله .

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