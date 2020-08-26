بعد طول انتظار.. مغربية “عالقة” بسبتة تعود سباحة إلى الوطن

منذ 5 ساعات
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هبة بريس- مكتب طنجة
تمكنت سيدة مغربية ، أمس الثلاثاء ، من بلوغ التراب الوطني سباحة، متجاوزة الحاجز الصخري لساحل “تراخال” لسبتة المحتلة وفق ما أفادت به وسائل اعلام محلية.
وأضافت صحيفة “الفارو دي سيتا” المحلية، أن السيدة المغربية كانت من ضمن العالقين بالثغر السليب منذ شهور بسبب اجراء غلق الحدود ، حيث تمكنت من عبور الصخور سيرا قبل أن تسقط في مياه البحر وتسبح نحو الجانب المغربي.
وأضافت الصحيفة، أن عنصرين من الحرس المدني الإسباني ألقيا نحوها طوق نجاة بمنطقة الصخور “كاسرة الأمواج”، غير أنها تابعت تقدمها باتجاه المغرب، وتمكنت من العبور إليه قبل وصول الدورية البحرية الإسبانية إلى عين المكان.

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تعليق واحد

  1. الشوهة… وعباد الله طلقة الناس خليتها ترجع لبلادها راه لا علاقة هاد القرارات التعسفية

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