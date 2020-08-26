كورونا المغرب.. التوزيع الجغرافي لعدد الإصابات الجديدة

هبة بريس- الرباط

أعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء 26 غشت، عن تسجيل 1336 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بالمملكة خلال الـ 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة معاد المرابط في التصريح الصحافي اليومي، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 55864 حالة.

التوزيع الجغرافي لنسب وعدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا حسب الجهات:

جهة بني ملال خنيفرة % 4.39 +108

جهة الدار البيضاء سطات %28.48 +549

جهة درعة تافيلالت %3.70 +39

جهة الداخلة – وادي الذهب %0.58 +14

جهة فاس – مكناس %15.08 +126

جهة كلميم واد نون %0.24 +2

جهة العيون – الساقية الحمراء %1.78 +13

جهة مراكش آسفي %16.05 +201

الجهة الشرقية %1.88 +51

جهة الرباط سلا القنيطرة %9.10 +115

جهة سوس ماسة %1.72 +19

جهة طنجة تطوان الحسيمة %16.80 +99

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