أمزازي : لا للتأجيل والتناوب الدراسي قرار حكيم

منذ 21 دقيقة
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

دافع وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، (دافع) عن قراره المتعلق بالدخول المدرسي المقبل في زمن الجائحة، معتبرا أن اقتراح التناوب الدراسي بين الحضوري والتعليم عن بعد هو اقتراح حكيم، عكس توقيف الدراسة الذي وصفه بالقرار الخاطئ ذو آثار سلبية.

وشدد أمزازي الذي كان يتحدث في اجتماع لجنة التعليم والثقافة بمجلس النواب اليوم الأربعاء، (شدد) على أن الدخول المدرسي المقبل لن يتأجل و سيتم اعداده وفق الجدولة الزمنية التي أعلن عنها سابقا دون تغيير.

وحول السيناريوهات المحتملة في حالة تردي الأوضاع الوبائية ببلادنا لاقدر الله، أكد أمزازي أنه حينها سيتم اعتماد التعليم عن بعد فقط دون التعليم الحضوري، مشددا على دور الأسر التي لها الدور الكبير في انجاح هذه المحطة الاستثنائية التي تمر بها بلادنا والتي تتطلب منا جميعا المزيد من رص الصفوف.

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