“البام” يختار أعضاء اللجنة الوطنية للانتخابات

هبة بريس – الرباط

تدارس المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، خلال اجتماعه الأخير، عدد من القضايا والأحداث الراهنة.

وحرصا منه على التفاعل مع مستجدات الوضع السياسي، والتجاوب مع النقاش الذي تم تدشينه مع المؤسسات المعنية بالاستحقاقات الانتخابية، وفي أفق الاستعداد الجيد لهذه الاستحقاقات، وبناء على الفصول 106 و116 و164 من القانون الأساسي للحزب، قام المكتب السياسي للحزب بتشكيل اللجنة الوطنية للانتخابات.

وتشكلت اللجنة من كل من محمد الحموتي، رئيسا، سمير كودار وعبد النبي بعيوي، كعضوين باللجنة.

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