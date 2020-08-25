بعد طلبه الرحيل ..”ميسي” يتلقى جوابا من نادي برشلونة

منذ 31 دقيقة
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هبة بريس ـ رياضة

وجهت إدارة نادى برشلونة الإسباني، رسالة إلى الأرجنتينى ليونيل ميسي رداً على الفاكس الذى قام بإرساله إلى النادى، للرحيل عن صفوف الفريق الكتالونى،

وكان ليونيل ميسي قد أرسل فاكسا رسميا لنادي برشلونة يعبر فيه عن رغبته في تفعيل البند المنصوص عليه في عقده، والذي بموجبه يعطيه الحق في الرحيل من جانب واحد بنهاية كل موسم.

ووفقاً لما نشرته إذاعة “كادينا سير”الإسبانية، إن إدارة برشلونة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو طالب ميسي بالبقاء داخل البلوجرانا، وإنهاء مسيرته داخل النادى الذى قضى بداخله 29 عاماً.

وجاءت رسالة إدارة برشلونة إلى النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي في 3 كلمات، “نريد بقاءك معنا”.

وطالبت جماهير برشلونة الإسباني، جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادى بتقديم إستقالته من منصبه بعد قرار ليونيل ميسي بالرحيل عن صفوف الفريق الكتالونى ,

 

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