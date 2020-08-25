“ميسي” يخبر النادي الكاتالاني برغبته في الرحيل

هبة بريس ـ رياضة

بعد تداول اخبار عبر وسائل الإعلام الإسبانية، تفيد بقرب إعلان البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال الأيام القادمة، عن رغبته الأخيرة في البقاء ضمن عناصر نادي برشلونة من عدمه، كشفت وكالة مصادر صحفية مفاجأة بخصوص قرار ميسي الاخير.

وكشفت ذات المصادر عن قرار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بالرحيل عن برشلونة هذا الموسم، دون أن تحدد وجهته القادمة.

وبحسب “تي سي سبورت” الأرجنتيني، فالنجم ميسي أبلغ إدارة برشلونة رسميا، بأنه قرر فسخ عقده مع الفريق، وأنه لن يكمل مع فريقه الموسم المقبل.

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