بعد ماء العينين .. كورونا يتسلل إلى الفريق البرلماني لحزب المصباح

منذ 21 دقيقة
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

بعد الاعلان الرسمي عن إصابة البرلمانية البيجيدية أمينة ماء العينين بفيروس كورونا، نشرت عضو فريق العدالة والتنمية أمينة العمراني الإدريسي بدورنا خبر إصابتها بالفيروس اللعين على حسابها الشخصي على الفايسبوك اليوم الثلاثاء.

وأضافت القيادية العمراني الادريسي، أن التحاليل المخبرية أكدت إصابتها وابنتها، وأن حالتهما بخير ولا تدعو إلى القلق.
ويذكر، أن اليوم الثلاثاء يعد يوما استثنائيا في صفوف حزب العدالة والتنمية وفريقه البرلماني في علاقتهما مع فيروس كورونا، بعد الإعلان عن إصابة كل من ماء العينين أمينة، والبرلماني عبد الله هناوي.

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