الحكومة تتدارس مشروع قانون حل مكتب التسويق والتصدير

هبة بريس

ينعقد بعد غد الخميس مجلس للحكومة برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بداية أشغاله مشروع قانون يقضي بحل مكتب التسويق والتصدير.

وأضاف البلاغ أن المجلس سيتدارس إثر ذلك أربعة مشاريع مراسيم يتعلق الأول والثاني منها بتعيين الحدود الترابية للمكتبين الجهويين للاستثمار الفلاحي لتافيلالت وورزازات، والثالث والرابع بتوسيع دائرة نفوذ المكتبين الجهويين للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة والغرب.

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