فيدرالية جمعيات الآباء وأولياء التلاميذ تطالب بتأجيل الدخول المدرسي

هبة بريس

عبر المكتب الوطني للفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات و آباء وأولياء التلامذة بالمغرب عم رفضه التام ل”الصيغة المبهمة” التي أصدرت بها وزارة التعليم بلاغ انطلاق الموسم الدراسي والصيغة المعتمده.

واعربت الفيدرالية في بلاغ صدر عقب اجتماعها عن بعد لمناقشة ودراسة تداعياته على الساحة التعليمية والتربوية وما خلفه من ردود أفعال متباينة في صفوف المجتمع المدرسي، عن رفضها لقرار الوزارة القاضي بتحميل المسؤولية كاملة للآباء في اختيار الصيغة المناسبة للدخول المدرسي الحالي.

كما عبرت الفدرالية عن :”أسفها الشديد لعدم اعتماد الوزارة المقاربة التشاركية في اتخاذ هذا القرار الذي يخص بالدرجة الأولى بناتنا وأبنائنا، وذلك من أجل إيجاد حلول مناسبة ووضع خارطة طريق واضحة تضمن حقوق التلميذات والتلاميذ”.

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