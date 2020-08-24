البطولة الوطنية الاحترافية.. تأجيل ثلاث مبارايات إلى موعد لاحق

منذ 22 دقيقة
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هبة بريس

قررت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية تأجيل ثلاث مباريات، المقررة برسم الدورة ال25 من البطولة الاحترافية لأندية القسم الأول إلى موعد لاحق.

وذكر بلاغ للعصبة نشرته، اليوم الاثنين، على الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أن الأمر يتعلق بمباراة النهضة البركانية والجيش الملكي ومباراة الوداد البيضاوي والرجاء البيضاوي ومباراة اتحاد طنجة ونهضة الزمامرة (يوم الأربعاء المقبل).

وأضاف المصدر ذاته أن هذا القرار جاء “إثر صدور نتائج المسحة الطبية الأخيرة التي أجراها الوداد البيضاوي والنهضة البركانية والتي كشفت نتائجها عن إصابة مجموعة من لاعبيهما تستوجب وضعهم في العزل الصحي كما ينص على ذلك البروتكول الصحي الصادر عن السلطات المختصة، وكذا نزولا عند طلب اتحاد طنجة الرامي إلى تأجيل مباراته المقبلة حتى يتسنى له العودة في المنافسة في أحسن الظروف بعد أن تعذر عليه إجراء أي حصة تدريبية قبل إصدار نتائج المسحة الصحية الأخيرة”.

يذكر أن العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية كانت قد أعلنت عن تأجيل مباراة فريق سريع وادي زم وفريق حسنية أكادير (يوم غد الثلاثاء)، عن الدورة ذاتها إلى موعد لاحق، وذلك “إثر صدور نتائج المسحة الطبية الأخيرة التي أجراها نادي سريع وادي زم والتي كشفت نتائجها عن إصابة أحد لاعبيه وخضوع باقي عناصر الفريق من لاعبين و طاقم تقني للعزل الصحي

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