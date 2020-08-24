سيدة المسرح ”ثريا جبران“ تودعنا لدار البقاء عن سن يناهز 68 سنة

هبة بريس ـ الرباط

توفيت يومه الإثنين 24 غشت 2020، الفنانة المغربية المقتدرة الملقبة ب ”سيدة المسرح المغربي“ ووزيرة الثقافة السابقة السعيدة قريطيف المعروفة ب ”ثريا جبران“ عن عمر يناهز 68 سنة.

عبد الواحد عوزري أكد في اتصال هاتفي مع جريدة ”هبة بريس“ الإلكترونية، خبر وفاة زوجته، مبدياً حزنه وأسفه الكبير على فراقها.

وكانت ثريا جبران تخضع للعلاج بمستشفى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بالدار البيضاء بعد تدهور حالتها الصحية مؤخرا.

يشار إلى أن السعدية قريطيف هي ممثلة مسرحية وسينمائية مغربية، اشتهرت باسمها الفني ثريا جبران، وهي من مواليد 1952 بمدينة الدار البيضاء، وشغلت منصب وزيرة الثقافة في الحكومة المغربية سنة 2007، لتصبح أول وزيرة فنانة في تاريخ المغرب السياسي.

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