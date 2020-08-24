الحزب الجمهوري يعلن رسميا ترشيح دونالد ترامب لولاية ثانية

منذ 11 دقيقة
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هبة بريس ـ وكالات 

أعلن الحزب الجمهوري، اليوم الاثنين، رسميا ترشيح الرئيس دونالد ترامب لولاية رئاسية ثانية في انتخابات الثالث من نونبر المقبل.

وجاء ذلك خلال اليوم الأول من المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري المنعقد في شارلوت بولاية كارولاينا الشمالية، حيث اختار حوالي 330 مندوبا ترامب مرشحا لخوض الرئاسيات المقبلة، التي سينافس فيها المرشح الديمقراطي، جو بايدن.

ووصل ترامب إلى مركز المؤتمرات في شارلوت للمشاركة في المؤتمر، وذلك دقائق بعد إعلان ترشيحه رسميا.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، أعاد الجمهوريون تسمية نائب الرئيس، مايك بنس، مرشحا لتولي هذا المنصب في حال ظفر الرئيس ترامب بولاية ثانية.

وقال بنس، في مداخلة مقتضبة، إن “أمريكا تحتاج الى أن يبقى دونالد ترامب أربعة أعوام إضافية في البيت الأبيض”، مضيفا “سمعت الأسبوع الفائت أن الديمقراطية على المحك، لكننا نعلم جميعا أن الاقتصاد هو على المحك، والقانون والنظام هما على المحك”، في إشارة الى عبارة استخدمها الديمقراطيون مرارا خلال مؤتمرهم.

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