أكادير : شبهات تحوم حول صفقة للإنارة العمومية بمشروع ملكي

منذ 3 ساعات
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

علمت “هبة بريس ” من مصادر مطلعة بأكادير أن صفقة تهم الإنارة العمومية لأحد شوارع المدينة تحوم بخصوصها عدة شبهات.

وأضافت ذات المصادر أن مشروع إنارة شارع محمد الخامس، والذي أطلقته شركة تنمية أكادير، شهد عدة تعديلات مقارنة بدفتر التحملات الأولي.

وأكدت مصادر الجريدة أن شكايات و رسائل مجهولة بخصوص هذه الخروقات تم توجيهها إلى جميع الجهات المعنية.

وتساءلت نفس المصادر هل تسلل غياب الشفافية إلى المشاريع الملكية المرتبطة ببرنامج التنمية الحضرية لأكادير (2020-2024)، الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك محمد السادس خلال فبراير من السنة الجارية، ليتم تنفيذه خلال أجل لا يتعدى أربع سنوات.

وكشفت مصادر للجريدة أن جل الشركات ومكاتب الدراسات المنتمية لاقاليم ومدن جهة سوس ماسة وخصوصا أكادير، لم تستفيد من الصفقات التي تم التأشير عليها ، بل “الحضوة” كانت لشركات ومكاتب خارج الجهة، مما يعني حرمان العشرات من الشركات المحلية من انقاذ نفسها بعد أزمة جائحة كورونا .

ومن المرتقب أن يبصم هذا البرنامج المهيكل، الذي تقدر تكلفته ب6 ملايير درهم، عن انطلاقة جديدة لأكادير التي تتأهب لتحتل موقع الوسط جغرافيا وجيواستراتيجيا، كما ستكون قاطرة للتنمية الوطنية تربط شمال المغرب بجنوبه ومنه تمتد نحو العمق المغرب الأفريقي.

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تعليق واحد

  1. يجب اصلاح وإعادة الإنارة بجميع شوارع أكادير فالمصابيح الحالية تشبه الشموع لا تنير حتى نفسها لانها دو جودة ضعيفة و تم وضعها في مستوى عالي عن الأزقة والشوارع فيجب تقريبها اكثر لكي يشمل ضوؤها الفضاء المستعمل للمواطنين.

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