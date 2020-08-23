أمن طنجة يُطيح بمروّج كوكايين

هبة بريس- مكتب طنجة

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية امن طنجة ليلة الاحد من توقيف شخص من ذوي السوابق العدلية 38 سنة وذلك بحي المنظر الجميل بطنجة في حالة تلبس بحيازة 40 غرام من مخدر الكوكايين .

عملية التفتيش التي اجرتها عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية على سيارة المعني مكنت من حجز مبلغ مالي 110.000.00 درهم و 5 هواتف نقالة .

الموقوف تم وضعه رهن تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة قصد البحث معه حول احتمال وجود شركاء له في ترويج المخدرات القوية لتحديد هوياتهم و توقيفهم في اقرب الآجال.

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