كورونا.. ترامب يستعد لإعلان “اختراق علاجي كبير”مساء اليوم

* صورة الرئيس الامريكي دونالد ترامب*

هبة بريس- وكالات

أعلنت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كايلي ماكيناني أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعقد مؤتمراً صحفياً مساء اليوم الأحد (بالتوقيت المحلي) لإعلان “اختراق علاجي كبير” لفيروس كورونا.

وكتبت ماكيناني على حسابها الرسمي على موقع تويتر أن ترامب سيعقد اليوم الأحد (23 غشت 2020) مؤتمراً صحفياً “يتعلق باختراق علاجي كبير للفيروس الصيني”، في إشارة إلى فيروس كورونا. وأضافت أن المؤتمر سيحضره أليكس عازار وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، وستيفان هان رئيس إدارة الغذاء والدواء.

وأودى فيروس كورونا المستجدّ بأكثر من 800 ألف شخص في العالم وفق تعداد لوكالة فرانس برس، فيما تُواجه دول عدّة ارتفاعاً جديداً في عدد الحالات وتتكثّف القيود في كثير من البلدان التي تحاول احتواءه. وتتصدر الولايات المتحدة الترتيب العالمي في عدد الإصابات والوفيات بالفيروس.

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