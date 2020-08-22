عاجل..وزارة التربية الوطنية تخيّر التلاميذ بين الحضور والتعليم عن بعد

هبة بريس- الرباط

أفاد بلاغ لوزارة التربية الوطنية، انها قررت اعتماد التعليم عن بعد كصيغة تربوية في بداية الموسم الدراسي الجديد و الذي سينطلق في شتنبر القادم بالنسبة لجميع الاسلاك التربوية.

واضاف البلاغ انه ونظرا للوضعية المقلقة التي تمر بها بلادنا بتسجيل اعداد كبيرة من الاصابات بفيروس كورونا المستجد وتناسل الحالات الحرجة ، فان الوزارة تنهي لعلم كافة الاطر التربوية والتلاميذ وأولياء الامور انه تقرر اعتماد صيغة التعليم عن بعد في بداية الموسم الدراسي 2020-2021 الذي سينطلق في السابع من شتنبر، لجميع الاسلاك التربوية ، مع توفير صيغة تعليم حضوري للتلاميذ الذين سيعبر آباؤهم عن رغبتهم في ذلك.

واردف البلاغ انه حفاظا على سلامة التلاميذ والاطر الادارية والتربوية ستعمل الوزارة على تطبيق بروتوكول صحي وقائي صارم.

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