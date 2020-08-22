عاجل..وزارة التربية الوطنية تخيّر التلاميذ بين الحضور والتعليم عن بعد

منذ 4 ساعات
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هبة بريس- الرباط

أفاد بلاغ لوزارة التربية الوطنية، انها قررت اعتماد التعليم عن بعد كصيغة تربوية في بداية الموسم الدراسي الجديد و الذي سينطلق في شتنبر القادم بالنسبة لجميع الاسلاك التربوية.

واضاف البلاغ انه ونظرا للوضعية المقلقة التي تمر بها بلادنا بتسجيل اعداد كبيرة من الاصابات بفيروس كورونا المستجد وتناسل الحالات الحرجة ، فان الوزارة تنهي لعلم كافة الاطر التربوية والتلاميذ وأولياء الامور انه تقرر اعتماد صيغة التعليم عن بعد في بداية الموسم الدراسي 2020-2021 الذي سينطلق في السابع من شتنبر، لجميع الاسلاك التربوية ، مع توفير صيغة تعليم حضوري للتلاميذ الذين سيعبر آباؤهم عن رغبتهم في ذلك.

واردف البلاغ انه حفاظا على سلامة التلاميذ والاطر الادارية والتربوية ستعمل الوزارة على تطبيق بروتوكول صحي وقائي صارم.

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‫26 تعليقات

  1. حفاظا علي صحة التلاميذ والاساتذة من الافضل تأجيل الدخول الدراسي حتى 1 يناير 2021 لانه على ما يبدو سيكون اللقاح متوفرا للكل، مما سيعيد الحياة لسابق عهدها.

  3. اسال السيد الوزير ان صاحب الجلالة في خطابه الأخير بأن الوضع خطير ويأتي السيد الوزير ويحمل الآباء مسؤولية الحضور من عدمه المفروض السيد الوزير انه من واجبكم حماية المواطنين من هذه الجائحة بالخير الدراسة بشهرين ونحن نعرف جذ المعرفة ان الدراسة في شهر شتنبر تكون مريضة اي ممعدمة لذا يتوحب عليكم كحكومة استاناف الدراسة شهر نوفمبر…..حماية المواطنين أولى من حماية المدارس الخصوصية مصاصي دماء الشعب

  4. نعم نحن نريده حضوريا نفهم أكتر من عن بعد

  5. تاخير الدراسة بشهرين لحماية المواطنين وليس المدارس الخصوصية مصاصي دماء الشعب

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