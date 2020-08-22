نهائي دوري أبطال أوربا يُغلق مقاهي طنجة قبل موعدها

هبة بريس- مكتب طنجة

أصدرت السلطات المحلية بمدينة طنجة ، قرار جديدا “استثنائيا” يقضي باغلاق جميع المقاهي بالمدينة ، غدا الاحد 23 غشت، على الساعة السادسة مساء، عوض الوقت المحدد سلفا.

وكشفت مصادر متطابقة ، أن القرار ، يأتي بالتزامن مع نهائي دوري أبطال أوربا، غدا الاحد، على الساعة الثامنة مساء، حيث تمتلئ المقاهي عن آخرها، ماحدا بالسلطات الى اتخاذ القرار كاجراء وقائي تفاديا لانتشار فيروس كورونا.

وأضافت المصادر ، أن المقاهي ملزمة بقرار الاغلاق على الساعة السادسة مساء ليوم غد الاحد فقط، على ان تعود للعمل بشكل طبيعي يوم الاثنين المقبل.

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